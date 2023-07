L’Azienda Usl Toscana nord ovest informa che al Distretto sanitario di via Flavio Andò 5 a Marina di Pisa, è attiva la guardia medica turistica per il litorale pisano. Il servizio, indirizzato ai cittadini non residenti, è partito lo scorso 16 giugno e resterà attivo tutta l’estate, fino al 15 settembre, con il seguente orario: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, tel. 050 954681.

La guardia medica turistica fornisce assistenza ai turisti con visite ambulatoriali, visite domiciliari e primo soccorso. I cittadini residenti devono rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia o, per visite non differibili, alla continuità assistenziale (ex guardia medica).

Il turista, compreso il cittadino straniero, è tenuto al pagamento delle seguenti tariffe:

- visita ambulatoriale 15 euro

- visita domiciliare 25 euro

- visita breve per ripetizione ricette 10 euro

Il servizio è riservato ai non residenti. I cittadini residenti devono rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia o, per visite non differibili, alla continuità assistenziale (ex guardia medica) nei giorni ed orari in cui è attivo il servizio. Sono escluse dal pagamento le prestazioni di primo soccorso, quelle a favore di cittadini stranieri temporaneamente presenti (tesserino STP) sul territorio o cittadini comunitari non iscritti (tesserino ENI). Per le visite urgenti, dalle ore 20 alle ore 8, sarà comunque necessario rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).