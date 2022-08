Senza corrente elettrica da giorni: "Noi abbandonati. E il cavo rotto è molto pericoloso"

"Siamo costretti a vivere come gli uomini di Neanderthal, con in casa un disabile e un cardiopatico". Sono giorni di grossi disagi per la famiglia di Davide Santamaria, residente di Santa Maria a Monte in via San Donato. Dallo scorso 18 agosto, a seguito del forte evento metereologico che ha interessato tutta la provincia pisana, la sua abitazione è senza energia elettrica. Un cavo della bassa tensione si è rotto, rimanendo poi scoperto a terra, in mezzo ad una via sterrata di accesso alle residenze di campagna.

"L'interruzione interessa 2 o 3 casolari - spiega Davide - per altrettanti nuclei familiari. Quando giovedì siamo tornati dal lavoro verso le 18 era già tutto saltato. Siamo in 5 in casa, di cui un disabile autosufficiente e un cardiopatico con due infarti sulle spalle. Potete immaginare le difficoltà di vivere senza acqua calda, sistemi di climatizzazione, al buio. Abbiamo segnalato decine di volte il guasto all'azienda elettrica, ci rispondono che interverranno, ma non sanno quando".

Ad essere necessaria è anche la messa in sicurezza del cavo: "E' davvero molto pericoloso - insiste il residente - solo ieri dei ragazzini sono passati in bicicletta, c'è davvero il rischio di rimanere fulminati. Sono state messe delle transenne e il filo rosso di delimitazione è stato posizionato ad almeno 2 metri di distanza, proprio perché anche chi è intervenuto ha avuto paura ad avvicinarsi". "Sembra incredibile che nel 2022 - conclude amareggiato Davide - si debba vivere in queste condizioni e non si riesca ad intervenire efficacemente".

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, tramite l'ufficio stampa fa sapere che in seguito alla bufera abbattutasi sulla Toscana ci sono danneggiamenti a macchia di leopardo dovuti alla caduta di alberi, piante e rami sulle linee elettriche. Le dorsali di media tensione sono in gestione e sotto controllo, ci sono però casi sparsi sulle linee di bassa tensione, in particolare in aree più isolate, che sono ancora in corso di risoluzione, con al lavoro le squadre operative attivate con tutti i presidi territoriali. Per quanto attiene le linee di bassa tensione E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice pod (nel formato IT001E) dell'utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre è possibile registrarsi a e-Notify, il servizio che consente di ricevere sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.