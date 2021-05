Guasto idrico nel Comune di Pisa: Coltano senz'acqua

Acque SpA comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Pisa, oggi sabato 15 maggio è in corso un’interruzione idrica a Coltano. Al momento la riparazione è in corso. Con il ripristino del servizio, previsto entro le ore 19, si verificheranno fenomeni di intorbidamento, comunque destinati a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.