Guasto sulla rete idrica di Buti: disagi e lavori di riparazione

Acque comunica che per un guasto sulla rete idrica nel comune di Buti, oggi giovedì 8 giugno, si stanno verificando mancanze d’acqua in tutta Buti-capoluogo. I tecnici sono già sul posto per l’intervento di riparazione. Al fine di limitare i disagi per la cittadinanza, stato allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo in piazza San Francesco.

I tecnici, alle 12.30 circa, informano di aver individuato il punto in cui si è originata la rottura. Nel frattempo, grazie ad alcune manovre sulla rete, è stato possibile circoscrivere l’area interessata dall’interruzione idrica. E' partito quindi il ripristino del regolare servizio idrico in tutto il capoluogo di Buti, eccezion fatta per via del Leccio, dove insiste la mancanza d’acqua. Qui il ripristino dell’erogazione idrica è previsto entro le ore 17 del pomeriggio. Sarà accompagnato da fenomeni di torbidità destinati comunque a esaurirsi rapidamente.

Rimane a disposizione il punto di rifornimento idrico sostitutivo allestito in piazza San Francesco. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.