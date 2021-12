Guasto alla rete idrica di Calcinaia: molte vie senz'acqua

Acque Spa comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Calcinaia provocato da terzi, oggi venerdì 3 dicembre è in corso un’interruzione nell’erogazione idrica a Montecchio e nelle vie Ubaldesca, Di Vittorio, Arles, Falcone, Montale, Cefalonia e Corfù, Corsi, Fratelli Cervi, Sant'Ubaldesca, del Tiglio (tratto a sud della Vicarese) Lawley e dei Monaci Certosini.

Al momento i tecnici sono sul posto e si apprestano a effettuare la riparazione. A breve, verrà predisposto un servizio sostitutivo di rifornimento nei pressi della palestra di via Santa Ubaldesca.

Con il ripristino del servizio idrico, previsto nel corso della notte, si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.