Guasto alla rete idrica di Fauglia: zone del Comune senz'acqua

Acque Spa comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Fauglia, oggi lunedì 5 ottobre è attualmente in corso una interruzione idrica a Santo Regolo, a Luciana e in via delle Macchie. I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 18, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi rapidamente. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

