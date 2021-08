Guasto sulla rete idrica a Lajatico: manca l'acqua nel capoluogo

Acque SpA comunica che un guasto sulla rete di distribuzione di energia elettrica verificatosi nella mattina di oggi, venerdì 6 agosto, nel comune di Lajatico, ha provocato il blocco del deposito idrico di San Giuseppe. Per questo motivo, si stanno verificando mancanze d’acqua nel capoluogo di Lajatico.

Il personale di Acque sta intervenendo per rimettere in funzione autonomamente il deposito. Il ripristino dell’erogazione idrica, previsto per le ore 13, potrà essere seguito da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.