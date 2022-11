Guasto sulla rete a Montopoli: disagi per la mancanza d'acqua in varie zone

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete di distribuzione di energia elettrica che sta provocando il fermo degli impianti della rete idrica nel comune di Montopoli in Valdarno, oggi sabato 26 novembre è in corso un’interruzione idrica in tutto il capoluogo di Montopoli e nelle vie Costa al Bagno, dell’inferno, Montalto, Montevecchio, Pineta, Uliveta e Monte Bicchierai, quest’ultima nel comune di San Miniato.

Il Ripristino del servizio per quanto riguarda il capoluogo è previsto per le ore 20 e per le restanti vie per le ore 21.30. In entrambi i casi il ritorno dell’erogazione idrica sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.