Vicopisano, guasto improvviso alla rete idrica

Gli operai di Acque Spa sono al lavoro per risolvere il problema lungo la via Vicarese

Acque Spa comunica che, per un guasto sulla rete idrica, oggi martedì 1 giugno è in corso un consistente abbassamento della pressione idrica nel comune di Vicopisano che interesserà la via Vicarese fino al confine comunale con Calcinaia, Vicopisano-capoluogo, San Giovanni alla Vena, Cucigliana, Lugnano. In particolare potrà esserci assenza di erogazione ai piani alti delle abitazioni e nelle aree collinari.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all'intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è previsto nel corso di questa notte e potrebbe essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire con il passare del tempo. Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.