Guasto alla rete idrica di Vicopisano: diffusa interruzione del servizio

Acque Spa comunica che, a causa di un guasto verificatosi nella giornata di ieri 17 settembre sulla condotta idrica che rifornisce il comune di Vicopisano, è in corso un generalizzato forte abbassamento della pressione idrica e mancanze d’acqua presso le abitazioni poste ai piani più alti e nelle zone collinari, a Lugnano (nell’area che da via Nazario Sauro va verso il capoluogo), San Giovanni alla Vena, Cucigliana, La Botte, Barsiliana, Pian di Vico, e nelle vie Trombi, Lante, in viale Diaz (traverse comprese) e il lato sud di piazza Cavalca a Vicopisano-capoluogo. L’erogazione idrica è del tutto assente nell’area di Vico Expo.

I tecnici sono al lavoro sin dalla tarda serata di ieri per la risoluzione del guasto che tuttavia si presenta particolarmente complessa per la situazione dei luoghi di intervento. Per cercare di limitare i disagi sono in corso di allestimento tre punti di rifornimento idrici con autobotte in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena, in piazza Ferrucci nei pressi del plesso scolastico a Vicopisano e nel parcheggio di Vico Expo.

Al momento, il ripristino del servizio è previsto entro le ore 20 di oggi 18 settembre. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.