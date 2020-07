Tubo rotto in uno dei principali acquedotti della città: tecnici al lavoro per la riparazione

Un guasto si è verificato ieri mattina, 23 luglio, su una tubatura dell'acquedotto in via Garibaldi. La perdita di acqua è importante, come segnala un nostro lettore. Da Acque Spa fanno sapere che si tratta di una delle tubature più importanti della città che porta acqua potabile alla zona Nord di Pisa e che la sua chiusura avrebbe comportato disagi ad un intera zona del territorio.

I tecnici sono quindi al lavoro per risolvere il guasto, cercando di individuare il punto esatto in cui sezionare la rete ed intervenire quindi per la riparazione. Al momento non si segnalano comunque disagi al traffico o all'approvigionamento idrico, nè problematiche di sicurezza per i cittadini.

