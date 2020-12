Maltempo, case al freddo e al buio da ore: "Un tempo inammissibile"

Ore ed ore senza corrente elettrica. Il maltempo, al di là degli allagamenti in città e sul litorale, ha fatto sentire la sua presenza anche sull'approvvigionamento elettrico. A farne le spese i residenti della zona Don Bosco che dalle 18 di ieri, sabato 5 dicembre, sono senza luce.

E' una residente di via Supino a raccontare la situazione: "Da ieri pomeriggio alle 18.20 siamo completamente al buio. L’Enel ci ha prima garantito la risoluzione del problema entro le 23.30, solo 5 ore dopo, per poi rimandare il ritorno alla normalità alle 14 di oggi. Cosa che per chi vive in appartamento significa anche niente riscaldamento centralizzato, perchè azionato da un timer elettrico, e niente acqua perchè distribuita da una pompa elettrica. Per non parlare poi delle conseguenze classiche da assenza di corrente: cibo nel freezer e nel frigo praticamente da buttare, no internet, no telefono, no ricarica per i cellulari - afferma la residente esasperata - l’orologio ad ora segna esattamente 15 ore senza servizi di base, robe che fra poco nemmeno durante le catastrofi naturali. Nel mio palazzo vivono due signore molto anziane, un neonato e una donna in gravidanza. Come potete immaginare il freddo e l’assenza di acqua non sono proprio il massimo". "Enel ci ha avvisato questa mattina che la corrente tornerà per le ore 14. Se va tutto bene, forse, e dico forse, ce la caviamo prima delle 24 ore, ma francamente è un tempo inammissibile".

Da Enel confermano il guasto dovuto alle fulminazioni del maltempo di ieri. I tempi di riparazione in una cabina si sono allungati a causa della rottura di apparecchiature che necessitano la sostituzione. Il ritorno alle normalità, ci confermano dal gestore del servizio, dovrebbe avvenire appunto per le 14.

AGGIORNAMENTO: la corrente elettrica è tornata alle ore 11.