Nel pomeriggio del primo dell'anno a Pisa, le volanti della Questura di Pisa hanno fermato per un controllo, in via Sandro Pertini Pisa, un'auto sospetta perché alla guida c'era un soggetto extracomunitario noto agli operatori per i suoi precedenti. La verifica ha permesso di scoprire che la macchina è stata rubata nel mese di dicembre: è scattato così il ritiro e la riconsegna al legittimo proprietario. Vano il tentativo dell'uomo di non essere fermato. E' quindi scattata per lui la denuncia per il reato di ricettazione e anche perché inottemperante all'ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Contestualmente al precedente intervento, una volante ha fermato in via Bonaini un italiano: i dubbi degli agenti sono risultati fondati in quanto lo stesso è risultato gravato dal provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Pisa, adottato dal Questore per i numerosi precedenti polizia e condanne per reati commessi nel territorio pisano e non. Per tale inottemperanza sarà segnalato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di inosservanza di provvedimenti dell’autorità di Pubblica Sicurezza.