Sorpreso alla guida di un'auto già sotto sequestro perché senza assicurazione

I Carabinieri di Volterra, ieri 19 luglio, hanno effettuato uno dei consueti controlli estivi, nell'ambito dei servizi potenziati per tutelare l'utenza della strada per l'aumento della circolazione in occasione del periodo festivo. Ad un controllo una persona è risultata alla guida di un veicolo posto in precedenza sotto sequestro amministrativo poiché sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria contro terzi. I militari hanno quindi proceduto a sanzionate il guidatore con la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.