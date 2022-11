Alla guida di un'auto mentre fuma una canna: denunciato

Stava guidando tranquillamente per le strade di Pisa mentre stava fumando una canna. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato un uomo per guida in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.



L'uomo infatti, fermato per un controllo, stava fumando una sigaretta che è poi risultata essere stata confezionata con marijuana. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente di guida.