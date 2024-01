I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà 4 persone, di cui due per rifiuto di sottoporsi al test per l’uso di stupefacenti, una per guida in stato di ebbrezza e una per guida con la patente revocata.

Nel caso della persona alla guida in stato di ebbrezza, il tasso alcolemico registrato è stato di 1,4 g/l, quindi di quasi tre volte superiore rispetto al limite consentito. Era anche senza patente, licenza che poi le è stata ritirata.

L'ultimo riscontro dei Carabinieri pisani è della scorsa notte, con i militari della Sezione Radiomobile che, sempre nell'hinterland pisano, hanno sorpreso un utente della strada sprovvisto della patente che, dagli accertamenti del caso, è risultata essergli stata già revocata da quasi 10 anni. Per lui è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria pisana.