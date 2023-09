Fermato alla guida dell'auto nonostante la patente revocata: denunciato

I militari della Compagnia di Volterra, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Pisa un automobilista, sorpreso a guidare la propria auto con patente revocata. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che la vettura era priva di copertura assicurativa e sottoposta a sequestro amministrativo.

In un’altra circostanza, i Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto di droga, hanno effettuato una contestazione amministrativa nei confronti di una persona sorpresa in possesso di cocaina che è stata sequestrata e, avendone accertato la materiale disponibilità di un veicolo, hanno proceudto anche con il ritiro della patente di guida.