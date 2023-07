Pontedera: fermato a bordo dell'auto sottoposta a fermo amministrativo, con la patente sospesa

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà un uomo, controllato alla guida di un veicolo, sorpreso con la patente già sospesa. I militari, durante un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad un'auto in transito. Dagli accertamenti i Carabinieri hanno verificato che il conducente era sprovvisto della patente, in quanto già sospesa dalla Prefettura di Pisa alla fine dello scorso maggio per la durata di due mesi.

Qualche giorno dopo la sospensione della patente, l'uomo era stato sorpreso da altri militari alla guida del veicolo di proprietà che, perciò, era stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi. Poiché, nella seconda occasione, il soggetto è stato fermato proprio a bordo dell'auto sottoposta a fermo amministrativo, i Carabinieri hanno sequestrato il veicolo ai fini della confisca, assegnandolo a un deposito autorizzato. Terminate le procedure di rito negli uffici della caserma di Pontedera, il conducente è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violazione dei sigilli, guida con patente sospesa e circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.