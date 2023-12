Alla guida di un'auto senza patente ne' assicurazione

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà una persona sorpresa alla guida di un’auto, nonostante fosse sottoposta alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale.

I militari dell’Aliquota Radiomobile cittadina, durante un servizio di controllo del territorio, hanno infatti sorpreso il soggetto alla guida di una vettura noleggiata, nonostante gli obblighi imposti dalla misura non lo permettessero.

I successivi accertamenti hanno inoltre permesso di constatare che il giovane era anche sprovvisto di patente - in quanto mai conseguita - e che il veicolo su cui



viaggiava era sprovvisto di copertura assicurativa.Il conducente è stato dunque segnalato alla Procura della Repubblica di Pisa, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato ad una carrozzeria di fiducia in attesa di essere restituita alla società cui è intestata.