Beccato per la seconda volta a guidare senza patente: denuncia per un pisano

Il 44enne ha tentato di seminare una volante della Polizia. E' stato anche multato per la revisione scaduta e la mancata assicurazione del motorino

Alla guida di uno scooter incrocia una volante della Polizia e prova a cambiare strada e seminarla. Il tentativo di un 44enne pisano non è andato a buon fine ieri, mercoledì 22 settembre: i poliziotti lo hanno bloccato in via Cisanello e dai controlli è emerso che l'uomo stava guidando senza la patente. Inoltre, essendo recidivo negli ultimi due anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Per il 44enne è scattata anche una multa di diverse centinaia di euro poiché il motorino era sprovvisto dell'assicurazione e aveva la revisione scaduta. I poliziotti hanno sequestrato lo scooter.