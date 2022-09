Fermato ancora una volta alla guida senza patente: denunciato

Tra il pomeriggio e la serata di venerdì 16 settembre le pattuglie della Polizia di Stato dislocate in città hanno sottoposto a controllo decine di veicoli e di persone, in particolare sulle principali direttrici da e verso il centro, insieme alle zone della stazione e di Riglione-Ospedaletto. Tra i contolli effettuati, nel pomeriggio un equipaggio in via Battisti, all'angolo con via Gramsci, ha effettuato il controllo di un uomo a bordo di un motoveicolo. Il conducente, un 50enne residente a Pisa, è stato denunciato in stato di libertà per reiterazione alla guida senza patente (art. 116 c. 15 -17 CdS). Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, e il 50enne è stato anche sanzionato perché il mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa e con revisione scaduta.

In serata, attorno alle 22, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in via Michelangelo, per il rinvenimento di un motoveicolo risultato provento di un furto denunciato lo scorso 24 agosto presso la stazione dei Carabinieri di Livorno Centro. Il motoveicolo, parzialmente danneggiato a seguito della forzatura effettuata dai ladri, è stato restituito al proprietario fatto arrivare sul posto.