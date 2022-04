Ubriaco guida in modo spericolato nella notte: patente ritirata

Guida spericolata nella notte a Pisa. Una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato ha infatti fermato intorno alle 3 della notte tra venerdì 15 e sabato 16 aprile in piazza Guerrazzi un'auto con un andamento irregolare. Il conducente, identificato per un cittadino pakistano 36enne regolarmente soggiornante in provincia di Pisa, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico che ha dato esito positivo per superamento dei limiti di legge. La patente di guida è stata quindi ritirata ed il veicolo affidato all’operatore del carro attrezzi, mentre la persona ubriaca è stata denunciata e, al termine delle incombenze, recuperata da un familiare.