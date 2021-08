Guida ubriaco in Fi-Pi-Li: denunciato

Serata di controlli nel centro storico per gli agenti della Questura di Pisa, con particolare attenzione ai protocolli anti-contagio nelle zone della movida. Complessivamente i poliziotti hanno identificato 24 persone e controllato anche 13 veicoli. Sulla Fi-Pi-Li gli agenti della Stradale, all'altezza di Cascina, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino lucchese per guida in stato di ebbrezza.