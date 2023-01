Al volante completamente ubriaco: denunciato e auto sequestrata

Una pattuglia della Squadra volanti della Questura, durante le operazioni di controllo di routine sui lungarni in zona Cittadella, ha sottoposto alla prova dell'etilometro un 50enne originario del napoletano, in città per asseriti motivi di lavoro. I risultati del controllo hanno certificato come fosse stato superato il limite previsto dal codice della strada. Pertanto al termine degli accertamenti l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, con sequestro del veicolo.