Al volante con tasso alcolemico ben oltre il limite: due denunce e patenti ritirate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, in diverse circostanze di tempo e di luogo hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza. Nel comprensorio della Compagnia di Pisa, i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato una persona che, alla guida di un veicolo, è stata sorpresa con un tasso alcolemico pari a oltre tre volte il limite consentito dalla Legge.

Nel territorio della Compagnia di Pontedera, sempre i militari della Radiomobile hanno proceduto al controllo di un altro conducente, poi sottoposto all’esame dell’etilometro con esito di circa due volte superiore al limite consentito dalla normativa. In ognuna delle circostanze, i militari hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida e alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Pisa.