Guidano sotto gli effetti dell'alcol: due persone denunciate

I Carabinieri del Comando Provinciale nella periferia di Pisa hanno controllato una persona alla guida di un veicolo, riscontrandone lo stato di ebbrezza. Nello specifico, il tasso alcolico rilevato a seguito del test etilometrico è risultato pari a 1,40 g/l, (più del doppio consentito) con conseguente ritiro della patente di guida.

Nel territorio pontederese i Carabinieri hanno denunciato un altro utente della strada per guida in stato di ebbrezza. I militari sono intervenuti per un sinistro stradale, con gli occupanti di uno dei veicoli coinvolti trasportati in ospedale per ricevere le cure del caso. La persona alla guida è stata sottoposta ad accertamento etilometrico che ha rilevato una concentrazione nel sangue di oltre 1,50 g/l, tre volte il limite massimo consentito. Nell’immediatezza è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo è stato lasciato sequestrato.