Ubriaco al volante e sprovvisto di patente, riferisce falsa identità ai carabinieri: arrestato

I carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio dedicati anche all’accertamento del rispetto del codice stradale, hanno arrestato una persona per false attestazioni sulla propria identità personale. Nello specifico, nell’hinterland cittadino, i militari hanno proceduto al controllo del conducente di un’auto, che ha declinato generalità fittizie, fornendo quelle di un parente. Inoltre la persona, già sottoposta ad altra misura di prevenzione, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria anche per guida in stato di ebbrezza e per guida senza patente perché mai conseguita.

Inoltre, i militari, sempre nell'immediata periferia, hanno proceduto alla denuncia di un’altra persona per guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, in orario notturno, i carabinieri hanno sottoposto a controllo con etilometro il conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,34 g/l, ben oltre il limite consentito. Perciò hanno anche ritirato all'uomo la patente di guida. Durante il controllo, nella disponibilità del guidatore è stata rinvenuta della cocaina e, pertanto, è scattata anche la segnalazione alla locale Prefettura per uso personale di stupefacenti. Infine, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa un terzo conducente, postosi alla guida di un’auto con tasso alcolemico accertato a 1,35 g/l. Anche in questo caso, la patente di guida è stata ritirata.