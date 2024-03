Alla guida in stato di ebbrezza: due patenti ritirate

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nella giornata di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno complessivamente denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico, nell’hinterland, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di San Giuliano Terme, durante i pattugliamenti sulle arterie stradali, hanno controllato, in diverse circostanze, due utenti della strada che, alla guida dei rispettivi veicoli, sono stati sorpresi, in un caso, con tasso alcolemico

di 2,3 g/l, dunque superiore a 4 volte il limite consentito (0,50), e nel secondo caso con tasso alcolemico di quasi 1 g/l. Per entrambe le persone controllate, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida ed alla segnalazione all'autorità giudiziaria.