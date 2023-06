Ubriaca al volante fa lo slalom tra le macchine: denunciata

La Polizia nella serata di mercoledì 31 maggio è intervenuta in via Aurelia Sud per la segnalazione di un'auto di grossa cilindrata che, nei pressi della Saint Gobain, circolava zigzagando in modo pericoloso. Gli agenti hanno intercettato il veicolo con motore e fari accesi all'interno di una stazione di servizio in località Mortellini.

Il guidatore è stato invitato a scendere dai poliziotti: si trattava di una donna che è scesa dalla vettura con difficoltà di movimento e occhi lucidi, identificata per una 38enne dell'Est Europa residente a Livorno. La donna ha affermato di non aver consumato bevande alcoliche, ma all'interno della vettura i poliziotti hanno notato una bottiglia di vino quasi vuota.

La 38enne si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico, perciò è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 c. 7 del CDS, il veicolo è stato posto in sequestro amministrativo e la patente ritirata, come da sanzione accessoria della guida in stato di ebbrezza e anche perché la donna residente in Italia da oltre un anno non ha ancora provveduto alla conversione del documento.

Attorno alla mezzanotte, poi, due pattuglie della Squadra Volanti sono state chiamate a intervenire in un ristorante di Marina di Pisa, poiché un addetto del ristorante segnalava la presenza di una coppia che, in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanza alcoliche, stava aggredendo verbalmente e fisicamente alcuni presenti.

La coppia era composta da due giovani livornesi che hanno opposto resistenza al controllo e, negli uffici della Questura, hanno provato a guadagnarsi l'uscita spintonando e scalciando gli agenti. Al termine degli adempimenti i poliziotti hanno denunciato entrambi alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso; nei loro confronti è stata anche elevata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta ai sensi dell'art. 688 c.p.