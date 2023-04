Controlli sulle strade: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di appositi servizi predisposti nel fine settimana, svolti per prevenire e reprimere i reati alla guida su strada e per garantire la sicurezza pubblica, hanno denunciato in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, tre persone per condotte di guida non in linea con il Codice della Strada.

Più specificamente, nel territorio di competenza, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo il conducente di un furgone, avvalendosi del test con etilometro e riscontrando un tasso alcolemico pari a 0,93 g/l, dunque oltre il limite consentito. All'uomo è stato anche contestato di aver rivolto, all’atto del controllo, frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti dei militari operanti. Nei confronti della persona controllata, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è scattata anche quella di minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro;

I Carabinieri sono anche intervenuti a seguito di un sinistro stradale senza feriti. Hanno sottoposto a controllo, presso l’ospedale di Cisanello, l’autista del veicolo accusato di aver provocato l'incidente. Il test ha evidenziato che il tasso alcolico presente nel sangue dell'uomo era di 0,96 g/l: al conducente è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

I militari infine hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, un terzo conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,19 g/l, ben oltre il limite consentito. Anche per quest’ultimo è scattato, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro della patente di guida.