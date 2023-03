Comune e Associazione Italiana Persone Down Onlus insieme per una guida turistica inclusiva della città

Iniziativa pensata e realizzata dall’Assessorato al Turismo unitamente all’Associazione Italiana Persone Down Onlus (AIPD) per realizzare un progetto triennale che mira alla creazione di una guida turistica inclusiva della città. E’ quanto deliberato dalla Giunta nel corso dell’ultima seduta. Ad annunciare l’iniziativa alla vigilia della Giornata mondiale della Sindrome di Down in programma domani, martedì 21 marzo, è l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini.

"Si tratta di un progetto - dichiara Pesciatini - che, in collaborazione con le associazioni e le realtà presenti sul territorio che si occupano di persone con sindrome di down, mira a rendere Pisa una città sempre più accessibile, inclusiva ed accogliente dal punto di vista turistico, rendendo fruibili alcuni dei percorsi principali della città attraverso la creazione di strumenti adeguati per persone con disabilità cognitiva. Il contributo che come amministrazione abbiamo concesso per la realizzazione del progetto, dimostra ancora una volta la grande attenzione che riserviamo a queste tematiche e la nostra volontà di rendere fruibili a tutti le ricchezze storico-artistiche e monumentali cittadine".

Il progetto avrà una durata triennale. Il percorso prevede la creazione di un gruppo misto formato da persone con sindrome di down che hanno concluso il ciclo di corsi dedicati all’ all’autonomia dell’AIPD di Pisa e da studenti delle scuole superiori ed universitari interessati all’arte e ad itinerari turistici storici. Il gruppo si incontrerà settimanalmente per tre anni per dare vita ad una guida cartacea e digitale della città che possa diventare strumento utile e accattivante per giovani ed adulti con disabilità intellettiva.

Nello specifico, il primo anno permetterà a tutti di prendere confidenza con il nuovo ruolo e di mettersi in gioco con vari tipi di itinerari: classici, teatralizzati, tematici, cittadini ma anche extra città. Il secondo ed il terzo anno il lavoro si concentrerà invece sulla creazione vera e propria della guida cartacea e digitale. Per ognuno dei principali monumenti cittadini, a partire da quelli di Piazza dei Miracoli, saranno raccolte informazioni di carattere generale, senza tralasciare curiosità e leggende. Verranno quindi elaborati degli itinerari turistici con testi elaborati dalle persone aderenti al progetto che saranno arricchiti e completati da foto.

Saranno inoltre creati dei video digitali, fruibili attraverso la scansione di QR code presenti sulla mappa, attraverso i quali i partecipanti racconteranno quanto emerso durante il loro lavoro di ricerca. La guida sarà scritta in collaborazione con guide turistiche locali e potrà essere tradotta anche in lingua inglese.