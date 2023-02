Alla guida ubriachi, quattro denunciati: uno aveva un tasso quattro volte superiore al consentito

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone.

I militari della Compagnia di Pisa hanno effettuato una serie di controlli, procedendo al test con etilometro nei confronti di tre persone, riscontrando rispettivamente tassi alcolemici di 1,57, 1,43 e 1,39 g/l, sensibilmente oltre il limite consentito. Le patenti di guide sono state ritirate per due conducenti, mentre, per il terzo gli operatori Carabinieri hanno riscontrato che il guidatore aveva la patente già ritirata.

Il record in nevativo spetta ad un'altro utente della strada. I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno deferito in stato di libertà un conducente che all'etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,1 g/l. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.