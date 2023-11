Tasso alcolemico record per un automobilista coinvolto in incidente con un ciclista

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi svolti finalizzati al controllo del territorio, hanno segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tre persone, rispettivamente, per aver contravvenuto al divieto di ritornare nel comune di Pisa, per non aver ottemperato alla disposizione di lasciare il territorio dello Stato e per guida in stato di ebbrezza.

In particolare, i militari sono intervenuti nell’hinterland per valutare le cause di un incidente avvenuto fra un'auto e un ciclista. L’automobilista, dopo gli accertamenti del caso, è risultato avere un tasso alcolemico 5 volte il limite consentito dalla legge. Nella circostanza, sono scattati, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.