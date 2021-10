Guida ubriaco e sbatte contro un palo della luce in via di Pratale: denunciato

E' finito con la macchina contro un palo della luce, in via di Pratale, l'altra notte. Sul posto, erano circa le 2, è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante, che ha sottoposto ad alcol test il conducente del mezzo: il risultato è stato superiore di quasi il triplo al limite consentito. Il guidatore, un giovane del pistoiese, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e l'autovettura sottoposta a fermo amministrativo per 180 giorni.