I Carabinieri della Compagnia di Volterra, a conclusione di una celere indagine, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una persona residente nel territorio di competenza. Nella mattinata di ieri, i militari, dopo aver acquisito gli elementi a supporto, hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo 15 grammi di hashish nascosti in un cassetto e varie piantine di marijuana coltivate sul terrazzino. La persona è stata accompagnata in caserma per le attività di rito e successivamente segnalata all’Autorità Giudiziaria.