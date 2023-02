'I bientinacci' portano i doni del carnevale ai pazienti della pediatria del 'Lotti'

Domenica 29 gennaio, per l'inizio dell'84° edizione del Carnevale bientinese, l'associazione e il gruppo 'I bientinacci' hanno fatto visita e portato doni ai bambini ricoverati in pediatria e in attesa in pronto soccorso pediatrico all'ospedale 'Lotti' di Pontedera. Un ringraziamento speciale da parte di tutti i bambini e dal personale del reparto in occasione di questa festa colorata e divertente.