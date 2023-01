Bientina: 'I Bimbi di BiBu' lancia nuovi servizi educativi e fissa gli obiettivi del 2023

Proporre servizi educativi e laboratoriali per bambini sempre più qualificati e al passo coi tempi, tenendo conto delle esigenze dei genitori di oggi. Questo è l’obiettivo dell’Associazione bientinese 'I Bimbi di BiBu', che con il nuovo direttivo ha deciso di puntare sempre più sul dinamismo in sintonia con la società odierna, ma senza rinunciare ad un’offerta formativa di qualità.

L’associazione bientinese ha portato avanti le sue attività anche durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, offrendo un’opportunità di assistenza educativa con attività di laboratorio, di gioco e di comprensione. Un servizio importante anche per le educatrici stesse: sono state coinvolte infatti anche neolaureate in scienze della formazione per dare loro l'opportunità di formarsi, fare pratica, fare corsi di aggiornamento e incrementare il loro curriculum. Le adesioni sono state tante. Hanno partecipato più di 50 bambini di infanzia e primaria, divise/i in gruppi ambienti di apprendimento organizzati in base all'età e strutturati per andare incontro alle esigenze e per differenziare e valorizzare le dinamiche relazionali e di aiuto allo studio.

"Siamo molto contenti dei risultati raggiunti - dichiara Marco Moriconi, presidente dell’associazione I Bimbi di BiBu - ringraziamo il Comune di Bientina, l’Istituto Scolastico Iqbal Masih e Pascale Degl’Innocenti, che ha ideato questo servizio. Il 2023 sarà per noi un anno importante, ricco di sfide stimolanti: vogliamo puntare su bambine e bambini della scuola secondaria, dove si verificano più casi di abbandono scolastico. Attiveremo corsi extrascolastici, integrativi al di fuori della didattica, arricchendo le offerte culturali con corsi di musica, laboratori di inglese, corsi pittura e attività legate al mondo tecnico".

"Ho visto bambini e bambine sereni, impegnati in attività creative e divertenti, in un ambiente caldo, ampio e luminoso, con personale gentile e competente - dichiara Alessia Vincenti, assessore alla cultura del Comune di Bientina - quella del campo invernale per bambini e bambine delle scuole primaria e dell'infanzia è un'iniziativa che ha intercettato un'esigenza di molte famiglie, costrette durante le vacanze natalizie ad affidare i figli ai nonni o a babysitter e che ha saputo rispondervi con un’ organizzazione efficace. E' un esempio di collaborazione sinergica tra amministrazione, scuola e associazione Bimbi di BiBu, con il contributo prezioso anche di alcuni pensionati disposti ad impiegare del tempo e a mettere a disposizione competenze".

"Le scuole accolgono la sfida della trasmissione del sapere, dell’educazione, dell'incontro tra generazioni, del confronto fra culture e linguaggi - dichiara Maria Rita Agata Ansaldi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih - nulla più della scuola è il bene comune di questo Paese. Questa iniziativa dell’associazione I bimbi di BiBu crea un’alleanza educativa che, nel contesto delle relazioni tra scuola e territorio, avvia una riflessione per una prospettiva progettuale che mette bambini e ragazzi al centro delle politiche educative. La sfida è costruire un modello di scuola che rimetta in discussione modelli, spazi e alleanze educative. Una scuola che opera in sinergia con il territorio per superare l’idea classica di scuola in favore di un modello educativo più aperto e collaborativo, dove la stessa comunità diviene educante".