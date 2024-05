I Carabinieri della Stazione di Pomarance a scuola per sensibilizzare i ragazzi dell’Itis 'A. Santucci' sul tema delle droghe e dipendenze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdì 10 maggio, alla presenza di tutti gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance riuniti nell’aula polivalente, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Pomarance ha tenuto un seminario sulle droghe e le dipendenze da loro indotte. Il Maresciallo ha prima parlato delle droghe e degli effetti che hanno sul corpo umano, molta attenzione è stata posta sui loro effetti di lungo periodo e le dipendenze che inducono per poi passare all’inquadramento giuridico del problema. Il prof. Luca Antonelli a ricordato di come talvolta siamo portati ad abbassare la guardia pensando “tanto a me non può succede” e poi invece ci sono moti esempi, anche di compaesani, che hanno avuto problemi per l’uso di droghe Il problema è sempre attuale e non bisogna abbassare la guardia, soprattutto in un momento come questo in cui, da quanto riportato dai telegiornali, sul mercato si sta presentando il fentanyl, un farmaco essenziale nelle terapie del dolore, è diventato l’oppioide sintetico più comune nelle morti per overdose. Questa nuova droga si presenta come una polvere bianca, in forma granulare o cristallina, e viene somministrato per iniezione, o come cerotti da applicare sulla pelle, o in forma di pasticche. I suoi effetti comuni vanno dal vomito ai problemi di coordinazione. Basta una piccola dose per sperimentare i suoi effetti avversi più rischiosi, come la depressione respiratoria, le allucinazioni. Con soli 2 milligrammi si rischia l’overdose che può portare anche al coma, all’arresto cardiaco o allo shock anafilattico e alla morte I ragazzi sono intervenuti con domande sullo stile di vita, sull’aspetto regolatorio e sanzionatorio. La scuola ringrazia sentitamente l’Arma dei Carabinieri, sempre disponibile e disposta ad informare, confrontarsi ed accompagnare i ragazzi nel coretto stile di vita.