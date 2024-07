I neodiplomati dell'Itis al campo scuola di Eco Tech srl di Perugia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nell’ambito del progetto Enel denominato “Energie per la Scuola” i ragazzi di V ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno avuto l’opportunità di seguire una formazione specialistica nel comparto elettrico finalizzata all’occupazione nelle imprese dell’indotto di Enel Il progetto promosso da Enel è stato realizzato da Orienta. Dopo la formazione teorica, erogata in modalità on line in contemporanea all’attività scolastica, è iniziata la formazione pratica Presso il campo scuola della Ecotech. Eco tech (www.echotech.it) è una società con varie sedi in Italia attiva nella formazione professionale, nei servizi di ispezione e nella verifica di conformità e certificazione. In particolare i ragazzi sono stati ospitati all’interno del campo scuola nel comune di Ponte di Ferro in provincia di Perugia. Il campo scuola insiste su un’area di circa 15000 mq ed è dotato di aule all’interno per l’erogazione della formazione teorica, per 100 posti totali, di laboratori e di aree esterne nelle quali eseguire le prove pratiche ove previste dai profili e corsi. All’interno del campo scuola è possibile eseguire praticamente ogni tipologia di addestramento con particolare riferimento ai lavori in quota (corso funi e tree climbing), ai lavori in spazi confinati e ai lavori con rischio elettrico. I ragazzi si sono approcciati con particolare entusiasmo all’attività sapendo di avere un’opportunità unica di specializzarsi maggiormente nel settore elettrico.