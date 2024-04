Un nuovo modo di vivere il quartiere de I Passi con un progetto di housing sociale capace di potenziare l'aspetto di socialità da cui potranno trarre beneficio in prima battuta gli inquilini dell'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di via Belli e i ragazzi e le ragazze dell'associazione Autismo Pisa APS, ma che coinvolge l'intero quartiere a supporto e a completamento del piano.

Il progetto aveva già preso avvio il 18 gennaio 2023, con la consegna dei 18 nuovi alloggi popolari riservati ad anziani nell'edificio nato con un finanziamento di 4,3 milioni di fondi europei Por-Fesr, risorse declinate nei programmi regionali e previsto a Pisa nell'azione 'Hope, soluzioni abitative per l'inclusione sociale e l'impegno per gli anziani'. Oltre agli appartamenti di edilizia popolare, però, nell’edificio sono stati realizzati tre spazi comuni, con una grande area verde sul retro del palazzo, per realizzare progetti di housing sociale, rivolti agli anziani del condominio e a tutti gli abitanti del quartiere, accogliendo attività di carattere sociale e ricreativo.

Ed è proprio con l'inaugurazione del primo di questi tre spazi, avvenuta nella mattina di venerdì 5 aprile, che si mette in moto l'idea di housing sociale per cui è nato il caseggiato. Il Comune di Pisa, a maggio 2023, aveva aperto un bando destinato a enti del terzo settore per la concessione dello spazio in comodato d’uso gratuito per un periodo di 5 anni. L'obiettivo? Mettere in pratica il progetto 'Un anziano per amico'.

A vincere il bando è stata l'associazione Autismo Pisa, che ha ricevuto dal Comune le chiavi dello spazio. Alla consegna erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle Politiche sociali Giovanna Bonanno e la presidente dell’associazione Autismo Pisa, Susanna Pelagatti, insieme a consiglieri comunali, Apes e volontari dell’associazione.

Le dichiarazioni

"Oggi iniziamo a portare avanti l’altra parte del progetto di housing sociale che riguarda gli spazi al piano terra - ha esordito il sindaco Conti - riempiamo di contenuto i locali destinati a uso sociale con progetti mirati al miglioramento dell’autosufficienza degli anziani e all’inclusione sociale, prevedendo una serie di attività integrate con i residenti e le associazioni del quartiere, in modo da non isolare la struttura dal complesso urbano in cui è inserita. Una visione innovativa di edilizia popolare che porta valore aggiunto perché crea occasioni di incontro, socialità e partecipazione a vantaggio di tutti gli abitanti, delle associazioni e dell’intera comunità di quartiere".

“Grazie al progetto sviluppato dall’associazione Autismo Pisa - ha aggiunto l’assessore Giovanna Bonanno - siamo lieti di sperimentare anche a Pisa un modello importante e innovativo utilizzato nella riabilitazione di bambini con spettro dell’autismo, che prevede la costruzione di una relazione tra piccoli e anziani che, a partire dalla pratica della lentezza e della pazienza tipiche degli anziani, produce effetti positivi per entrambi e si rivela particolarmente efficace per creare un clima favorevole a ridurre l’ansia e la frustrazione che avvertono spesso i bambini con autismo".

"Voglio ricordare oggi una persona che purtroppo non c’è più, ma che ci ha permesso di arrivare fin qui: l’assessore Gianna Gambaccini ha costituito per noi un punto di riferimento che ha accolto e sostenuto fin dall’inizio i nostri progetti - ha dichiarato la presidente di Autismo Pisa Susanna Pelagatti - siamo contenti perché qui i nostri ragazzi avranno la possibilità di costruire relazioni e sviluppare i propri talenti, diventando una risorsa per il quartiere che ci ha riservato una bella accoglienza, dimostrando che qui è rimasta intatta la vita di comunità".

I dettagli del progetto 'Un anziano per amico'

Lo spazio ERP sarà dunque a disposizione dell'associazione che ha vinto il bando proponendo una ricco ventaglio di attività da realizzare, volte a migliorare la forma fisica, acquisire abilità sociali e favorire l'integrazione di ragazzi con autismo, sotto l'ala di persone anziane capaci di stimolare in loro il lato della socialità, così spesso problematico. Ci saranno attività sportive e ludico-ricreative, laboratori di cucina per costruire autonomia e consapevolezza alimentare, laboratori di autonomia per sviluppare abilità di pensiero e gestione della vita quotidiana, laboratori di orto e cura del verde per la consapevolezza ambientale, laboratori di attività manuali (ceramica, pittura, ecc.) per sviluppare la motricità e incoraggiare la condivisione, psicomotricità e musicoterapia per lo sviluppo motorio e la gestione dell'ansia, sostegno psicologico ai caregiver per facilitare la condivisione di esperienze e informazioni legali e burocratiche per il supporto al percorso scolastico. Queste attività coinvolgono volontari anziani del complesso residenziale ERP e ragazzi del Liceo Carducci attraverso il PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), con cui Autismo Pisa ha stipulato un accordo di collaborazione.

Tra gli altri due progetti che verranno realizzati negli altri due spazi al piano terra del nuovo edifico ERP è previsto un progetto con attività dedicate all’incontro tra anziani e giovani del quartiere, per sviluppare una maggiore socializzazione e integrazione, con iniziative di animazione (utili alla costruzione di relazioni positive e integrazione tra abitanti nuovi e vecchi) e un progetto dedicato alla condivisione del tempo, facendo della ginnastica appropriata in base alle problematiche individuali dovute all’età (anziani), a infortuni o disabilità.

L'impatto sociale del progetto

“L’autismo è un disturbo molto diffuso che colpisce un bambino ogni 76 nati - ha spiegato Susanna Pelagatti - quando la famiglia riceve la diagnosi spariscono tutti i sogni, la vita normale e la vita sociale diventa più difficile. Soprattutto quando i bambini crescono e diventano adulti, ci sono sempre meno opportunità di integrarsi con la società. Per questo il progetto che andremo a realizzare qui ai Passi è molto importante".

Entra in gioco l'importanza della collaborazione del tessuto sociale che vive il quartiere quotidianamente: saranno i numeri della comunità a definire il successo delle iniziative, anche di quelle di stampo tecnologico. Pelagatti, infatti, è anche direttrice del Laboratorio di Cultura Digitale dell'Università di Pisa, con cui già da 15 anni sviluppa progetti che utilizzano la tecnologia per includere i ragazzi con autismo nella vita di ogni giorno, una vita che consiste ormai di cambiamenti rapidissimi dovuti proprio alla velocità di innovazione data da tecnologie di ogni tipo e che, soprattutto per persone con disturbo dello spettro autistico, non sono semplici da elaborare.



"Per questo, sia il Laboratorio di Cultura Digitale che il CNR sostengono fermamente il progetto, seguendo la scia positiva che ha generato la precedente collaborazione per la realizzazione dell'app 'MyDentist', grazie a cui bambini e ragazzi con autismo hanno imparato a curare la propria igiene orale e ad accettare con meno difficoltà l'approccio alla figura del dentista" conclude Pelagatti. La dottoressa Claudia Buzzi dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR ha riassunto così la volontà dell'istituto di ricerca di affiancare il progetto 'Un anziano per amico': "L'idea di capitalizzare le abilità delle persone con autismo per migliorare il loro rapporto sociale, spesso problematico, e trasformarle da soggetti passivi a attivi nella società, è fondamentale. Questo approccio non mira alla compassione, ma piuttosto all'empowerment, riconoscendo il loro potenziale come risorsa per la società. È un impegno che va oltre il semplice supporto, poiché mira a garantire loro pari diritti e opportunità di contribuire al benessere collettivo".