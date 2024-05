I ragazzi dell'Itis A. Santucci di Pomarance al cinema per la proiezione del film 'Tramonto a nord ovest'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nell’ambito del Progetto Sogni e Bisogni, il 2 Maggio 2024 gli studenti dell’ITIS A. Santucci di Pomarance hanno potuto assistere, al Cinema Florentia di Larderello, alla proiezione del film Tramonto a Nord Ovest. L’evento si è arricchito della presenza in sala della regista Luisa Porrino, dell’attrice Marisella Bargilli e di una rappresentanza della casa di produzione Fargo Entertainment, che hanno concluso la matinée con interessanti interventi sulla genesi del film e su alcune delle tematiche più rappresentative. Molte le domande poste dagli studenti dell’Istituto, che hanno mostrato interesse per questa storia di formazione che tocca alcuni nodi fondamentali della vita alla loro età: la “pratica” della libertà, la presa di coscienza di sé, il superamento del rifiuto di assumersi responsabilità da adulti, obiettivi che a cui protagonista, Luca, si avvicina progressivamente grazie ai luoghi e alle persone che incontra, in seguito alla sua fuga dalla realtà quotidiana, in sperduti luoghi di montagna, favolosi per la loro freschezza, resa in modo eccelso dalla fotografia di Marina Kissopoulos, e per la solidarietà e l’ospitalità che vi albergano. Il film è dunque, in qualche modo, anche un invito ad abbandonare il mondo delle apparenze per un mondo genuino e semplice, forse l’unico in cui è ancora possibile dialogare con sé stessi.