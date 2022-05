I ragazzi dell’itis 'A. Santucci' di Pomarance alle provinciali di tennis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie all’attività pomeridiana del Gruppo Sportivo dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, organizzato anche quest’anno dalla prof.ssa Valentina Rando, quattro studenti della scuola hanno potuto partecipare ai campionati studenteschi di Tennis singolo e Doppio. Gli atleti: Nuna Olti, Lazzara Manuel, Enache Alex (di IA) e Granchi Tomasso (di IIIA), il 6 Maggio 2022 hanno disputano le provinciali con incontri di tennis singolo e doppio nel CUS di Pisa qualificandosi quarti. La giornata ha visto partire i ragazzi da casa alle 5 di mattina per raggiungere, mediante un autobus di linea, Pisa. Dopo le gare che si sono svolte al CUS i ragazzi accompagnati dalla prof. Valentina Rando hanno pranzato street food in uno dei tanti locali del centro per poi passare il pomeriggio in piazza dei miracoli dove hanno anche visitato il Museo dell’Opera del Duomo, per poi rientrare nel tardo pomeriggio. Mentre la professoressa evidenzia che questa nuova esperienza per l'istituto e per i ragazzi ha permesso di avere le conoscenze in campo di tattica, tecnica e metodi organizzativi più funzionali per l'anno 2022/2023, i ragazzi sono rimasti molto felici dell’esperienza nl suo complesso, Nuna Olti si è fatto nuovi amici ed Enache Alex è rimasto strabiliato dalla Torre di Pisa e dal Museo dell’Opera del Duomo che fino ad all’ora aveva solo visto in foto.