I ragazzi dell’Itis 'A. Santucci' partecipano all’open day del gruppo Granchi

Il giorno 15 maggio, i ragazzi di III e IV ITIS, accompagnati dai Prof. Luca Antonelli e prof.ssa Antonella D’Amato, hanno partecipato all’open day del Gruppo Granchi. Gli studenti si sono ritrovati in prima mattinata presso la sede di Pomarance, loc. Ponte di Ferro, da dove è iniziata la loro attività ormai 75 anni fa. Monica Granchi ha accolto i ragazzi, ha fatto una breve presentazione delle attività del gruppo, ed ha consegnato ai ragazzi i DPI necessari per la visita. Gregorio Granchi, rappresentante della IV generazione della famiglia, ha accompagnato i ragazzi nella visita degli impianti con particolare attenzione all’impianto di recupero del fresato, che partendo dal materiale asportato dal manto stradale, prima di stendere il nuovo asfalto, riesce a separare l’inerte dalla parte catramosa producendo così nuova materia prima. Questo impianto è il primo in Italia della sua tipologia ed è sorprendente la qualità della ghiaia che riesce a ricavare: tutti i sassolini risultano quasi completamente puliti e privi di catrame. Molto interesse è stato espresso anche dal prof. Luca Antonelli che ha messo in evidenza tutti i punti di contatto tra quanto proposto in classe e quanto presente negli impianti: aspetti di sicurezza, sistema di distribuzione energia, sistemi di emergenza, sensori e trasduttori e sistema di supervisione e controllo. La professoressa Antonella D’Amato nel ringraziare il gruppo Granchi per la loro disponibilità dell’azienda di ospitare i ragazzi in PCTO e per l’open day in cui i ragazzi “hanno avuto modo di confrontarsi con le realtà produttive del territorio, confrontarsi con gli operatori, capire la quantità di figure professionali presenti in un’azienda come quella di Granchi.”. Intervistato, un ragazzo ha dichiarato che “questo incontro è stato utilissimo come orientamento ma anche per educazione civica. Mi ha stupito come Granchi grazie all’innovazione tecnologia abbia unito il rispetto dell’ambiente, riutilizzo dei materiali, con l’incremento della sostenibilità economica delle proprie attività.”