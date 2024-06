I ragazzi dell’Itis 'A. Santucci' realizzano un pesce robot

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il progetto realizzato in laboratorio è teso a sviluppare competenze di prototipazione veloce, ed in particolare disegno 3D con Inventor di AutoDesk, stampa 3D con tecnologia a resina, verifica dei pezzi realizzati ed eventualmente aggiustarli con attrezzi di officina, assemblaggio dei componenti costruiti, progettazione del sistema di automazione, scelta dei componenti di automazione, integrazione nell’hardware costruito, programmazione del controllore sul pesce, realizzazione della App per smartphone per il suo controllo. L’oggetto realizzato è un PESCE ROBOT costruito a pezzi modulari tra loro in modo da poterne modificare l’assetto. Il pesce è in grado di darsi la spinta muovendo la coda , curvare piegando il corpo ed accendere delle lampadine. L’idea è quella di integrare quanto realizzato con sensori per il monitoraggio della qualità dei laghi o del mare. Il pesce potrebbe essere impiegato per monitorare l’impatto di allevamenti, gli effetti antropici quali scarichi diretti (civili e industriali) e gli apporti dei fiumi o semplicemente Il percorso iniziato in terza con la realizzazione della parte hardware è stato terminato alla fine della IV con l’assemblaggio dei componenti, la programmazione del controllore a bordo del pesce e la realizzazione dell’applicazione per il suo controllo. I professori Luca Antonelli e Bianchi Stefano molto soddisfatti del lavoro che sono riusciti a fare con la classe hanno concluso la presentazione dell’attività elencando le skill che i ragazzi sono riusciti ad acquisire nella realizzazione del progetto “troppo spesso diamo per scontato ciò che viene fatto a scuola, è importantissimo per i ragazzi, fare riflessioni periodiche sul proprio percorso al fine di le proprie predisposizioni per impostare la meglio il proprio futuro.” Tra gli studenti Grilli ha ringraziato i docenti manifestando come quanto fatto corrispondesse alle proprie aspettative sulla scuola, e come il triennio sia molto più coinvolgente del biennio.