I sindacati di Polizia con il Questore di Pisa Salvo: "Soddisfazione per le importanti migliorie all'organizzazione della Questura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Le organizzazioni sindacali FSP Polizia, Lo Scudo e SAP esprimono soddisfazione - avendo fornito il convinto sostegno a questa attività necessaria e non più procrastinabile - per le importanti migliorie all’organizzazione della Questura di Pisa anche per quanto concerne le strutture, realizzate in breve tempo dall’attuale questore Salvo, dopo anni e anni di sostanziale immobilismo, nonostante le molte segnalazioni proprio di queste sigle.

In particolare – proseguono i segretari provinciali Lorenzo Cardogna, Pietro Taccogna e Luca Collecchi - la Squadra Mobile, da anni collocata in una struttura ove il personale lavorava anche in bugigattoli, finalmente è stata ricollocata in locali dignitosi, lo Sportello dell’Ufficio Immigrazione caratterizzato da un solaio pericolante è stato allocato in altri locali preservando l’incolumità fisica dei poliziotti e degli utenti, l’apertura di uno sportello dell’Ufficio Immigrazione presso la scuola Sant’Anna per gestire in modo efficiente le pratiche dei numerosi studenti stranieri che frequentano l’università di Pisa, così come altri significativi miglioramenti sono stati adottati per altri locali.

Ciò è avvenuto – proseguono i sindacalisti - condividendo, informando, comunicando e consultando, attraverso un percorso trasparente e in un’ottica di compartecipazione sinergica alla gestione della questura, le OO.SS. provinciali anche in qualità di RLS. Restano, ovviamente, problemi irrisolvibili e che risentono di una sede, quella di Via Lalli, che da molto tempo segnaliamo come ormai inadeguata a ospitare una organizzazione di lavoro complessa e con esigenze particolari come la Polizia di Stato, dove devono essere differenziate quelle dell’utenza che si reca presso la questura per varie pratiche e quelle di natura operativa e info-investigativa, che hanno necessità di sicurezza e riservatezza ben diverse.

Per questo, come da noi da tempo auspicato, registriamo con soddisfazione l’impegno del questore Salvo nel riprendere e attualizzare progetti di grande e sostanziale rinnovamento, con soluzioni soddisfacenti quelle esigenze, che darebbero alla Questura e alle sue ramificazioni interne una sede specificamente studiata.

Per questo – concludono i sindacalisti - esprimiamo soddisfazione e sosteniamo l’azione e il grande sforzo logistico e organizzativo dei vertici della Questura, auspicando vi sia – in tempi ragionevolmente brevi – un concreto impegno da parte dei ministeri e degli enti competenti, che le nostre segreterie nazionali non mancheranno di sollecitare.

SAP Collecchi

FSP Polizia Cardogna

Lo Scudo Taccogna