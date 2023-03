I vincitori dello Spave Contest

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 2 marzo, al pub irlandese Lo Spaventapasseri, si sono esibite le 6 band finaliste dello SPAVE CONTEST, contest ideato dal locale in collaborazione con Elfland Studio. Per la serata erano presenti 4 giudici eccellenti, il cantautore Elia Vitarelli (progetto cantautorale Toru), Irene Rossi (speaker di Radio Lady), Renè Pierotti (giornalista freelance) e Marco Bachi (musicista e bassista della Bandabardò). Ecco le band vincitrici dello Spave Contest: 1 - Una 2 - Desnos and the Villains 3 - Vyrgeena Tra i premi, un concerto allo Spaventapasseri e la registrazione di un brano ad Elfland Studio.