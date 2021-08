Frasi no-vax: si è dimesso l'amministratore unico di Sepi Iacopo Cavallini

Iacopo Cavallini si è dimesso. Lo ha reso noto il sindaco di Pisa Michele Conti dopo la bufera social che aveva travolto nelle scorse ore l'amministratore unico di Sepi, autore di frasi no-vax che avevano sollevato un polverone. Cavallini, dopo la pubblicazione del post in cui tra l'altro aveva in pratica augurato la morte a chi si vaccina, aveva prima affermato che non era stato lui l'autore del post perchè il suo profilo era stato hackerato, per poi ammettere le proprie responsabilità con una lettera di scuse.

Cavallini era finito sotto il tiro delle opposizioni che hanno chiesto a gran voce al sindaco la rimozione dell'amministratore unico della società partecipata del Comune. Stamani la chiusura della vicenda con le dimissioni rassegnate da Cavallini.