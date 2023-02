'Toscana per Turchia e Siria': raccolta fondi per acquistare medicinali e apparecchiature sanitarie

I fondi raccolti attraverso il conto corrente attivato dalla Regione per aiutare le popolazioni colpite dal violento terremoto che ha scosso Turchia e Siria saranno destinati all’acquisto dei medicinali e delle b che l’ambasciata turca ha richiesto con urgenza al Dipartimento nazionale di Protezione civile italiano. A deciderlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a seguito della richiesta del governo turco che, trasmettendo l’elenco degli aiuti necessari, ha richiesto esclusivamente dotazioni mediche.

La Protezione civile regionale, insieme alla Direzione sanità della Regione Toscana, si è subito attivata con Estar, sia per valutare la disponibilità immediata dei farmaci e delle apparecchiature richieste, sia per disporre acquisti mirati.

"I toscani che vogliono fornire un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal sisma possono farlo in modo efficace e senza correre il rischio di incappare in sciacallaggi - ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Donando tramite l’iban attivato dalla Regione, con causale 'Toscana per Turchia e Siria', contribuiranno all’acquisto delle medicine e delle apparecchiature mediche chieste direttamente dal governo turco, evidentemente la forma di aiuto ritenuta più necessaria e urgente in questo momento. Ringrazio chi ha già donato e invito gli altri cittadini a farlo, perché la spedizione dovrà essere rapidissima".

L’iban messo a disposizione dalla Regione Toscana per effettuare la donazione è: IT41 N 05034 11701 000000003193. La causale dovrà essere 'Toscana per Turchia e Siria'.