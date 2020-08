Cacciatore gravemente ferito con un colpo di fucile

Un 43enne di Capannori è rimasto gravemente ferito ieri mattina, 2 agosto, durante una battuta di caccia al cinghiale, nei boschi fra Galleno e Staffoli, nel comune di Castelfranco di Sotto. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. L’uomo si sarebbe infatti ferito forse per un malfunzionamento dell’arma.

Il cacciatore è stato soccorso da un’ambulanza della pubblica assistenza di Orentano per poi essere trasportato all'ospedale di Cisanello con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i Carabinieri. È stato l'amico con cui era a caccia a dare l'allarme al 118 e a richiedere l'intervento dei soccorritori.