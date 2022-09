Calci celebra la pittrice Ida Coppini premiata da Artexpò Gallery

Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e l’assessore alla cultura Anna Lupetti hanno ricevuto in Municipio ieri, 29 settembre, la pittrice calcesana Ida Coppini, recentemente premiata da Artexpò Gallery, in una cerimonia che si è tenuta nel Principato di Monaco, con il Trofeo La Palma d’Oro per le Arti Visive 2022.

"Il conferimento di questo prestigioso premio a Ida Coppini - hanno sottolineato Ghimenti e Lupetti - non può che essere motivo di grande orgoglio per l'amministrazione comunale dì Calci e per tutti i suoi concittadini della Valgraziosa, trovando in lei un prezioso esempio per la passione, la dedizione e la continua ricerca nel campo dell'arte, linguaggio universale".

Il primo cittadino ha quindi consegnato a Ida Coppini la medaglia ufficiale del Comune di Calci "per i prestigiosi traguardi raggiunti che danno lustro e visibilità alla nostra comunità". Inoltre, ha dato piena disponibilità ad ospitare una mostra dei suoi quadri in sala consiliare. Ida Coppini, ringraziando per il riconoscimento ricevuto dall’amministrazione comunale, si è detta pronta ad organizzare insieme al Comune questa esposizione che, nonostante i tanti anni di attività e le numerose mostre cui ha preso parte, sarebbe la sua prima a Calci.